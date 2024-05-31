Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Roma döneminde önemli bir liman şehri olan ve Bizans dönemine kadar varlığını sürdüren bu antik kentin kazıları, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekocak liderliğinde devam ediyor.

Kazı ve restorasyon çalışmalarına arkeologlardan sanat tarihçilerine, restoratörlerden biyologlara kadar geniş bir ekip yaklaşık 30 kişiden oluşuyor. Bu ekip, antik kentin farklı bölgelerindeki yapıları ortaya çıkarmak ve restore etmek için yoğun çaba harcıyor. Hamamlar, kiliseler, "odeon yapısı", atölyeler ve konut alanları gibi çeşitli yapılar üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki heyetle birlikte antik kentte incelemelerde bulunarak Prof. Dr. Tekocak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Restorasyonun sona erdiği alanları gezerek inceleyen Vali Pehlivan, buranın tarihi önemine vurgu yaparak, antik kentin yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişi olduğunu belirtti.

TARİHİ DOKUYA ZARAR VERMEDEN YAPILIYOR

Pehlivan ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve antik kentin ziyaretçi potansiyelini artırmak amacıyla giriş kısmında bir kabul noktası inşa edeceklerini açıkladı. Bu yapıda bilet gişesi, hediyelik eşya satışı yapılan alanlar ve sosyal donatılar bulunacak. Ayrıca, antik kentte deniz kenarına zarar vermeden tarihi dokuya uygun bir yapı inşa edileceği de belirtildi.

Antik kentin tiyatrosu olan "odeon yapısı"nda çalışmaların tamamlandığını ve geçmişte müzikal etkinliklere ev sahipliği yaptığını ifade eden Vali Pehlivan, hamamların restorasyonunun devam ettiğini ve Türk mimarisini yansıtan evlerin restore edildiğini söyledi. Bu önemli eserlerin tanıtımını artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, Mersin'in tarihi ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde kentin dört varlığının bulunduğunu belirtti. Geçici listedeki yapıların kalıcı listeye alınması için çalışmaların hızlandırıldığını ve Anemurium Antik Kenti'nin de bu listeye dahil edilmesi için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Pehlivan, Anemurium Antik Kenti'nin bu prestijli listeye alınmayı fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi.