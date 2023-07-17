Mersin'deki orman yangını sürüyor

Mersin'de Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Mersin'deki orman yangını sürüyor

Dün, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 25 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, 5 ev de yandı.

Rüzgar ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına gece görüşlü helikopterlerle sabahın ilk ışıklarına kadar müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkının da ekiplerle destek verdiği öğrenildi.

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