Adana'da da orman yangını çıktı

Hatay, Çanakkale ve Mersin'deki orman yangınları devam ederken bir yangın da Adana’da çıktı.

Adana'da da orman yangını çıktı

Sıcaklıklarda rekor kırılırken Hatay, Çanakkale ve Mersin'deki orman yangınları 2'nci gününde devam ediyor.

Dün Hatay'ın Belen, Mersin'in Gülnar ilçeleriyle Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

ADANA’DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaisalı Bucak Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar hemen orman ekiplerine haber verdi.

Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Öte yandan Antalya Manavgat, İzmir-Urla ilçelerinde de yangın çıktığı öğrenildi.

BİR YANGIN DA ŞANLIURFA'DA

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü önündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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