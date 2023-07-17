160 hektar ormanın nasıl yandığı ortaya çıktı. Suç makinesi tutuklandı

Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında 14 Temmuz’da başlayan orman yangınının faili jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonrası kısa sürede yakalandı. Şüphelinin aracı ile giderken ormanlık alana torpil attığı ortaya çıktı.

160 hektar ormanın nasıl yandığı ortaya çıktı. Suç makinesi tutuklandı

İHA'nın haberine göre, 14 Temmuz saat 14.42’te Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında yol kenarındaki otların tutuşması sonrası yangın çıkmıştı. Yangına havadan 18 helikopter 10 uçak, karadan 60 arazöz ve yaklaşık 500 orman işçisi müdahale ederek 6 saatlik bir çalışma sonrası 160 hektar alanda kontrol altına alınmıştı.

Yangın sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerinin 24 saatlik titiz çalışması sonrası yangını çıkaran Mahmut Dilbaz isimli şahıs yakalandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin araç içinden torpil atmak amacıyla çıkardığı tespit edildi. Mahmut Dilbaz, 15 Temmuz günü Milas ilçesi Koru Mahallesi'nde bulunan ikametinde oluşturulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Şüphelinin ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada, torpil ve torpil parçaları bulunurken, Dilbaz ile birlikte aynı evde ikamet eden kız arkadaşı ve oğlu cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Şüpheli Dilbaz, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı evde birlikte yaşadığı kız arkadaşı ve oğlu ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Dilbaz’ın 18 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

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