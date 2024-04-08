Mersin’deki vahşette yeni detaylar; aileyi katlettikten sonra geri dönüp kontrol etmiş

Evcibağ'ın, önce Nurgül Kaya ile oğlunu öldürdükten sonra evi ateşe verdiği, ardından da daha önceden eterle bayılttığı Neşet Kaya'yı bıçakladığı ve cesedini otomobil ile yaktığı tespit edildi. Şüpheli, cinayetin ardından eve geri dönerek, yangının söndürüldüğü evde Nurgül Kaya’nın nabzını kontrol etti.

Olay, 5 Nisan saat 05.30 sıralarında, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yatak odasında Nurgül ve Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu. Yaklaşık yarım saat sonra ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir otomobilin yandığı ihbarı yapıldı. Bu aracın içindeki yangın da söndürüldü ve direksiyon başında Neşet Kaya'nın yanarak öldüğü tespit edildi.

Evcibağ, aynı mahallede yaşadığı için hemen gözaltına alındı ve cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. 800 bin TL değerindeki ziynet eşyalarına ulaşılamazken, katil zanlısının suçunu itiraf eden bir kişi, cinayet günü kendisine verilen bir bileziği jandarmaya teslim etti. Jandarma, yaptığı araştırmada bileziğin öldürülen kadına ait olduğunu belirledi.

Cinayetin tanığı olan ve köy halkı tarafından yakalanan Ferhat Keller, "Bacanağımın serasına yanına gitmiş ve bayıltmış. Daha sonra Neşet’in otomobiliyle gelmiş. Evde kapı zorlaması olmadığı için Nurgül yenge kapıyı açıyor. İlk önce çocuğu ve Nurgül'ü öldürmüş. Ardından yatağın üzerine koyup ikisini yakmış. Neşet'i de öldürdükten sonra araçla birlikte köyün dışındaki yol kenarında ateşe veriyor. Olayın öğrenilmesinin ardından biz ve köy halkı eve geldik. Buradaki köylülerimiz Halil'i burada görmüş. Hatta Nurgül'ün nabzına bakmış ve ölüp ölmediğini kontrol etmiş. Ben de Neşet Kaya’nın aracının yandığı yere gittiğimde Halil'i orada beklerken görmüştüm. Bu vahşi cinayetleri altın için yaptığını öğrendik, şok olduk" dedi.

Nurgül Kaya’nın annesi Ayşe Yıldırım, olayın şokunu atlatamadıklarını belirterek, "Katil zanlısı kızımı ve ailesini altın için katletmiş. Kimse kolunda altınlarla gezmesin ve kimseye göstermesin. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.