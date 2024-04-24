Bu nasıl vahşet! 4 yaşındaki Sultan’ı 14 yaşındaki kuzeni boğazını keserek öldürdü

Olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde gerçekleşti. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül'e ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan'ı bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Araştırmalar sonucunda, Sultan’ın cansız bedeni evlerinin yanındaki samanlıkta bulundu. Ekipler, A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti ve olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Olayın ardından A.A. gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti. Sultan’ın kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdü.

A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.