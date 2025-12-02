Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı beraberliği Jhon Duran'ın 90+5'te attığı golle kurtarmayı başardı. Kanarya, evinde 1 puana razı olurken, mücadelenin ardından çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

MERT HAKAN YANDAŞ TAKIM ARKADAŞLARINI SANTRA NOKTASINA YÖNLENDİRDİ

Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet, Jhon Duran'ın attığı golden sonra büyük bir sevinç yaşarken Mert Hakan Yandaş'tan flaş bir hareket geldi. Milli oyuncu, sevinen arkadaşlarını 2. golü bulmaları için santra noktasına gönderdi.

Bu anlar, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte o an