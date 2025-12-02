Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde 90+5. dakikada yediği golle 1 puana razı oldu. Sarı-lacivertlilere beraberlik golünü Kolombiyalı golcü Jhon Duran kaydederken, Galatasaray, oyuncu için harekete geçerek şikayette bulunacak.

GALATASARAY'DAN JHON DURAN'IN GOL SEVİNCİ İÇİN ŞİKAYET

Galatasaray Yönetimi, Jhon Duran'ı şikayet edecek. Genç oyuncunun attığı golden sonra yaptığı sevinç nedeniyle bu hamlenin yapılacağı öne sürüldü.

Jhon Duran, golünün ardından reklam tabelasının üstüne çıkarak cinsel organını tutarak sevinmişti. Bu anlar sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.