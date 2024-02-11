Merve Boluğur üçüncü kez mi evleniyor? ‘Kendimi ilişkiye adıyorum, bıraksalar ayağını bile yıkarım’

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la dünya evine giren Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sürekli 'Kocam' notuyla paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun evli ve mutlu hayatı yine kısa sürmüştü.

Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda evlenip, Kasım 2022'de boşanan çift, ayrılmalarından sonra birkaç defa beraber kameralara yansılınsa da ikinci defa ilişki yaşadıkları yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

"100 MİLYON TL'LİK TEKLİF ALDIM"

Boluğur, son günlerde Nişantaşı'nda kameralara yansımış, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet ederek, "100 milyon TL'lik teklif aldım. Dubai'ye gidiyorum, kırmızı halıda yürüyeceğim. Çok güzel olacak. Bol bol işlerim var Dubai'de ve Katar'da. Yurt dışından çok işler geliyor. Ülkeyi terk edeceğim galiba, öyle görünüyor" açıklamasını yapmıştı.

"ÖZEL HAYATIMI DÜZENE SOKMAK İSTEDİM"

Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olarak katılan Merve Boluğur özel hayatı hakkında merakla beklenen soruları yanıtladı. Uzun yıllar çalıştığından ötürü artık setlere ara verdiğini belirten oyuncu "Biraz açıkçası dinlenmek istedim biraz özel hayatımı düzene sokmak istedim çok güzel başardım" diyerek kahkaha patlattı.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİK AÇIKLAMASI

Merve Boluğur konuşmasında "Evet ikinci kere dedim gene olmadı sen biraz taktik ver. Üçüncüyü de yapacağım bu arada çocuk istiyorum" demesi şaşırttı.

“AYAĞINI BİLE YIKARIM”

Yenenler, Boluğur'un mükemmeliyetçi olduğunu düşündüğünü söylerken, Boluğur, "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım" cevabıyla ağızları açık bıraktı.

"Kendimi ilişkiye adıyorum" diyen Merve Boluğur'a Yenenler'den "İşte yapma onu sal yani kusurlarıyla gelsin adamlar" yanıtı geldi.

"SET SAATLERİ ÇOK UZUN"

Programda oyunculuk kariyerine neden son verdiğini açıklayan Boluğur şöyle dedi:

"Biliyorsun ben 17 yaşımdan beri çalışıyorum. Çok yoruldum. Set saatleri çok uzun. Ben de açıkçası biraz dinlemek ve özel hayatımı düzene sokmak istedim. Ufak tefek şeyler yapıyorum. Yakında reklam çekimlerim olacak. Bir de ben müziğe sardım. Eski eşim de müzisyendi, herhalde ondan geçti. Gidip sete uzun saatler çalışmayı istemiyorum. İyi bir rol gelirse koşa koşa giderim. Sadece maddiyat için çalışacak bir kadın değilim."