Merve Boluğur 'Çocuğum olmasını çok istiyordum' deyince eski eşi Murat Dalkılıç sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in YouTube'daki programına katıldı ve özel yaşamına ilişkin samimi açıklamalar yaptı.

Boluğur "Hep bir erkek çocuğum olmasını istedim" deyince bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Eser Yenenler'in programına katılan Boluğur, "Ben mutlu bir yuvam olsun istemiştim... Çok acıklı konuştum ama hep bir erkek çocuğum olsun istedim" dedi.

MURAT DALKILIÇ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Boluğur'un açıklamalarından sonra eski eşi Murat Dalkılıç'a sosyal medyada bir video yapıldı ve Boluğur'un hayranları tarafında tepki gösterilmeye başlandı.

Eski eşi Murat Dalkılıç, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve duruma açıklık getirdi.

Sağlık sorunları yaşadığını belirten Murat Dalkılıç, hastalığına dair detay vermedi ancak ünlü popçunun bitkin hali ve burnundaki değişiklik dikkat çekti.

Instagram hesabından 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Merve Boluğur ile ilgili açıklamalarda bulunan Murat Dalkılıç şunları söyledi:

"Günlerdir DM kutuma gelen sevgi dolu mesajlarınız beni derinden etkiliyor. Ben de son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyorum o yüzden konuyla pek ilgilenemedim. Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım.

Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit. Orada hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor.

FİLM BİTELİ ÇOK OLDU

Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama... Bir bunları konuşmak için üstünden çok fazla zaman geçmedi mi? Ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Hepiniz mutlu bir son bekliyorsunuz ama film biteli çok oldu."