Merve Oflaz şeffaf kıyafetiyle dans etti. Gelen yorumlara ateş püskürdü

Survivor ile ünlenen ve daha sonra oyunculuk yapmaya başlayan Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

BEDDUA ETTİLER

Ofla, son olarak şeffaf elbisesiyle dans ettiği anları paylaştı. Ancak oyuncunun paylaşımına eleştiri de oldukça fazlaydı. Özellikle bir kişinin beddua ettiği paylaşım Merve Oflaz'ı kızdırdı.

"PİS AĞIZLI"

Oflaz, takipçisine isyan ederek "Nasıl annesin ya bela okuyorsun terbiyesiz. Her akşam başımı yastığa çok rahat koyuyorum." dedi. Merve Oflaz, hızını alamayarak "Senin gibiler çocuk yetiştiriyor en çok buna üzülüyorum kalkmış bela okuyorsun pis ağızlı. Terbiyesiz hadsiz beğenmiyorsan engelle." diyerek sitem etti.

