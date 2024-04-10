Hanımefendi Bali'de görüntülendi

Kaynak: Patronlar Dünyası
Hanımefendi Bali'de görüntülendi
Oyuncu Merve Oflaz, tatil için gittiği Bali'de güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde 2017-2021 yılları arasında 'Bahar Komiser'i canlandıran ve uzun süredir de ekrandan uzak olan Merve Oflaz tatil sezonunu açtı.

bali1.jpgEndonezya'nın Bali adasına gitti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Merve kano ile gezinti yapmayı da ihmal etmedi.

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SURVİVOR İLE ÜNLENDİ

İlk olarak 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Merve Oflaz, 2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır. Ayrıca Survivor Türkiye yarışma tarihinin ilk kadın şampiyonudur.

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