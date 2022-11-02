2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Eski aşıklar cadılar partisinde köşe kapmaca oynadı. Merve Oflaz ve Allan Hakko pişti oldu

Eski aşıklar cadılar partisinde köşe kapmaca oynadı. Merve Oflaz ve Allan Hakko pişti oldu

Evlilik haberi beklerken ayrılan oyuncu Merve Oflaz ile iş insanı Allan Hakko, Bebek'te düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde pişti olmaktan kurtulamadılar. Eski aşıklar mekanda adeta köşe kapmaca oynadı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 11:34
Takip Et

Merve Oflaz ve Allan Hakko pişti oldu! Eski aşıklar cadılar partisinde köşe kapmaca oynadı

Eski aşıklar cadılar partisinde köşe kapmaca oynadı. Merve Oflaz ve Allan Hakko pişti oldu
+
Aa
-

Son olarak Arka Sokaklar'da Bahar Komiseri canlandıran Merve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini noktalamıştı. 

"ARKADAŞÇA GÖRÜŞÜYORUZ" DEMİŞTİ AMA...

Ayrılık sonrası konuşan Allan Hakko, ''Merve ile olan iki buçuk yıllık beraberliğimizi dostça bitirdik. Ama arkadaşlığımız devam ediyor. Arada hiçbir sorun yok. Çok düzgün ve seviyeli başladığımız ilişkimiz aynı şekilde son buldu. Hala arkadaşça görüşüyoruz'' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran oyuncu Merve Oflaz ile iş insanı Allan Hakko, Bebek'te bir mekanda gerçekleşen Cadılar Bayramı partisinde pişti oldular.

"KONUŞMAYACAĞIM"

Merve Oflaz, eski aşkı Allan Hakko’nın adının İspanyol Elisabet Mas ile anılmasını hatırlatan muhabirlere ”Boşuna sormayın konuşmayacağım” diye açıklama yaptı. Oflaz, "İhanete mi uğradınız?" sorusu sonrası sessiz kalmayı tercih etti. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
2
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
5
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
7
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Uzmanından kritik epilasyon cihazları ve cilt uyarısı
﻿Uzmanından kritik epilasyon cihazları ve cilt uyarısı
﻿Uzmanından kritik epilasyon cihazları ve cilt uyarısı
﻿Düzce Ovası'nın üzerini sis tabakası kapladı
﻿Düzce Ovası'nın üzerini sis tabakası kapladı
﻿Düzce Ovası'nın üzerini sis tabakası kapladı
﻿Vatandaş kredi karta yüklendi! Yüzde 128 arttı
﻿Vatandaş kredi karta yüklendi! Yüzde 128 arttı
﻿Vatandaş kredi karta yüklendi! Yüzde 128 arttı
﻿Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
﻿Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
﻿Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.