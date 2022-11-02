Eski aşıklar cadılar partisinde köşe kapmaca oynadı. Merve Oflaz ve Allan Hakko pişti oldu

Son olarak Arka Sokaklar'da Bahar Komiseri canlandıran Merve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini noktalamıştı.

"ARKADAŞÇA GÖRÜŞÜYORUZ" DEMİŞTİ AMA...

Ayrılık sonrası konuşan Allan Hakko, ''Merve ile olan iki buçuk yıllık beraberliğimizi dostça bitirdik. Ama arkadaşlığımız devam ediyor. Arada hiçbir sorun yok. Çok düzgün ve seviyeli başladığımız ilişkimiz aynı şekilde son buldu. Hala arkadaşça görüşüyoruz'' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran oyuncu Merve Oflaz ile iş insanı Allan Hakko, Bebek'te bir mekanda gerçekleşen Cadılar Bayramı partisinde pişti oldular.

"KONUŞMAYACAĞIM"

Merve Oflaz, eski aşkı Allan Hakko’nın adının İspanyol Elisabet Mas ile anılmasını hatırlatan muhabirlere ”Boşuna sormayın konuşmayacağım” diye açıklama yaptı. Oflaz, "İhanete mi uğradınız?" sorusu sonrası sessiz kalmayı tercih etti.