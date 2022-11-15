Merve Oflaz eleştirilere cevap verdi: Umurumda değiller

Oyuncu Merve Oflaz, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Oflaz, sürpriz bir projesi olduğunu belirterek "Kesinlikle ne olduğunu söyleyemem" dedi.

"BEN KİMSEYİ TAKMIYORUM, UMURUMDA DEĞİLLER"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına gelen eleştirilerle ilgili sorulara Oflaz, "Ben kimseyi takmıyorum, umurumda değiller" diye cevap verdi.

Dijital platformda yer alan yapımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Oflaz, "Türk yapımlarının hepsini takip ediyorum ve son zamanda gerçekten başarılı buluyorum. Oynamak istediğim özellikle bir karakter yok. Ne gelirse, beğenirsem oynarım" diye konuştu.

