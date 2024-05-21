Meşhur tatil bölgesinde şezlong ve şemsiye artık bedava

Kuşadası plajlarının yapılan yeni bir protokolle birlikte 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi’ne devredildiğini belirtildi.

Protokolün imzalanması sonrasında konuya ilişkin açıklamada bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, plajların yetki ve sorumluluğunun tekrardan Kuşadası Belediyesi’ne devredilmesinin kent turizmi bakımından pozitif bir durum olduğunu belirtti.

Kuşadası plajlarının turizm faaliyetleri için büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Ömer Günel “Kentimizin sahip olduğu en önemli doğal zenginliklerden olan plajlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik ve özenle sahip çıkacağız." İfadelerini kullandı.

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Günel, "Hemşehrilerimize ve konuklarımıza ise birbirinden güzel plajlarımızın tadını çıkarmak kalacak. Hemşehrilerimizin ve kentimizi ziyaret eden yerli, yabancı konuklarımızın plajlarımızdan en verimli ve keyifli şekilde yararlanması için gerekli bakım ve temizlik çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.” Değerlendirmesinde bulundu.