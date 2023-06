Otellerin bayram tarifesi vatandaşı çıldırttı: 10 bin TL’den başlıyor 500 bin TL’yi aşıyor

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla bu dönemde 2 milyon kişinin tatil yapması bekleniyor. Ancak bu yıl yerli turist otelde kalmak için oldukça yüksek bütçe ayırmak zorunda kalacak. Zira geçen yıla göre çoğu otel mayıs ayında yaptığı zamlara bir de bayram zammını ekledi. Bazı bölgelerde fiyat artışı yüzde 50 seviyesinde kalırken bazı oteller ise yüzde 100’e varan zamlar uyguladı.

Hürriyet Gazetesi’nden Özge Esen’in haberine göre, Bayram döneminde fiyatlar otelin konumu ve sunduğu hizmetlere göre farklılık gösterse de bulabildiğimiz en düşük fiyat iki kişi için yaklaşık 10 bin TL’den başlıyor. En düşük fiyatlar sadece oda şeklinde hizmet veren pansiyon ve apart otellerde geçerli. Eğer iyi bir otelde kalmak istenirse bir çiftin 8 gece için 25 bin ila 50 bin TL arasında bütçe ayırması gerekiyor. 5 yıldızlı ultra her şey dahil hizmet veren otellerde ise fiyatlar 500 bin TL’yi aşıyor.

İşte 24 Haziran giriş, 2 Temmuz çıkış iki kişilik otelin faturası:

BODRUM: FİYATLAR SINIRLARI ZORLUYOR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sadece oda ya da oda-kahvaltı olarak hizmet veren pansiyonların başlangıç fiyatları 12 bin TL seviyelerinde. Oda kahvaltı şeklinde hizmet veren butik oteller ise bölgeye göre değişmekle birlikte yaklaşık 30 bin TL’den başlıyor. Bodrum’da bayram döneminde en pahalı lüks otellerde fiyatlar 100 bin TL’den başlarken ultra her şey dahil hizmet veren lüks otellerde ise fiyatlar 500 bin TL’yi aşabiliyor.

ÇEŞME: PANSİYONLAR CEP YAKIYOR

İzmir’in gözde tatil bölgesi Çeşme ve Alaçatı’da en uygun otellerin fiyatları diğer bölgelere göre daha yüksek. Bölgedeki otellerin büyük kısmı oda-kahvaltı şeklinde hizmet veriyor. Geçen seneye göre pansiyonların fiyatları da en az iki kat artmış durumda. Bayram döneminde sadece oda seçenekli iki kişilik en uygun pansiyon 15 bin TL’den başlıyor. Alaçatı’da bulunan butik otellerin fiyatları ise oda kahvaltı dahil ortalama 23 bin TL’den başlıyor, en yüksek fiyatlı otel ise yaklaşık 150 bin TL.

MARMARİS: 355 BİN LİRALIK TATİL

Muğla’nın Marmaris bölgesinde sadece oda veya oda-kahvaltılı apart veya pansiyonlarda fiyatlar iki kişi için söz konusu dönemde yaklaşık 10 bin TL’den başlıyor. Marmaris bölgesinde ultra her şey dahil otel çok az bulunuyor. Her şey dahil otellerde ise fiyatlar ortalama 60 bin TL. Söz konusu dönemde bölgenin en pahalı otelinde konaklamanın bedeli 355 bin TL.

ALANYA: EN DÜŞÜK 10 BİN LİRA

Antalya Alanya’da tatil yapmak isteyenler için ise bölgenin en uygun oteli sadece oda seçenekli olarak 10 bin TL’den başlıyor. Her şey dahil orta ölçekli bir otelde tatil yapmanın bedeli ise yaklaşık 25 bin TL’den başlıyor. Ultra her şey dahil 5 yıldızlı bir otelde tatil yapmak istenirse fiyatlar 45 bin TL’den başlıyor 100 bin TL’yi geçiyor.

BELEK: UCUZA BULMAK ZOR

En çok tercih edilen Antalya Belek’te ise uygun Otel bulmak biraz daha zor. Sadece oda alabileceğiniz apart ya da pansiyonların 8 gecelik en uygun fiyatı ortalama 12 bin ila 20 bin TL arasında. 8 gecelik her şey dahil 5 yıldızlı bir otelde en düşük ücret yaklaşık 40 bin TL’den başlıyor, 200 bin TL’yi bulabiliyor. Bu dönemde bölgedeki en pahalı otelin fiyatı ise 500 bin TL’yi aşıyor.

FETHİYE: PLAJA YAKIN 40 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Muğla’nın diğer adresi Fethiye bölgesinde apart otellerde yine 10-15 bin TL civarı oda bulmak mümkün. Ölüdeniz bölgesinde plaja yakın bulunan butik otellerde ise fiyatlar 40-60 bin TL arasındayken bölgenin en pahalı oteli 150 TL’yi buluyor.

BOZCAADA: ESKİ UCUZ GÜNLER ARTIK YOK

Son dönemin gözde adreslerinden Bozcaada’da ise iki kişilik 8 gece konaklama yaklaşık 25 bin TL’den başlıyor. Butik otelleriyle dikkat çeken adadaki en yüksek fiyatlı oteller ise ortalama 50 bin TL.