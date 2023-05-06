MESKİ'den Mersin için ‘çok şiddetli kuraklık’ uyarısı

MESKİ, kuraklığa karşı ciddi önlemler almaya devam ediyor. Tüm Türkiye’de etkisini artıran kuraklıkla birlikte, içme suyunun her damlasının önemi de zaman geçtikçe daha hayati bir anlam kazanıyor. Kuraklığın yanı sıra, afet bölgelerinden yoğun göç alan kentlerin başında gelen Mersin’de, su kullanımının büyük artış gösterdiğini belirten MESKİ, önümüzdeki günlerde su sıkıntısı yaşanabileceğini vurguladı.

MESKİ, KURAKLIĞA KARŞI TEKNOLOJİYİ KULLANARAK ÖNLEMLER ALIYOR

MESKİ, kayıp-kaçağın engellenerek, suyun tüm döngüsünün takip edildiği yüksek teknolojiye sahip SCADA (Veri Tabanlı Kontrol ve İzleme Sistemi) ile kuraklığa karşı gerekli önlemleri almaya devam ediyor. ‘360 Derece Su Yönetimi’yle içme suyu şebekeleri, atık su göstergeleri, içme suyu ve basınç değeri kontrollerinin anlık yapıldığı SCADA Merkezi’nde, toplam 799 tesisin 7/24 takibi sağlanıyor. Takip edilen veriler sonucunda kayıp-kaçaklar ve su arızaları tespit edilerek, anında müdahale ediliyor. Böylece kesintisiz su arzının devamlılığı sağlanırken, su kayıpları da önlenmiş oluyor. Kayıp-kaçakla mücadele ve gereksiz su kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan 33 adet DMA (Bölgesel Ölçüm Alanı)’da, içme suyu debileri kontrol ediliyor ve gereksiz harcanan suyun önüne geçiliyor. Bu sayede büyük ölçüde suyun tasarruf edilmesi sağlanıyor.

MESKİ, ÖĞRENCİLERE DOĞA VE TASARRUF BİLİNCİNİ BENİMSETİYOR

Su tasarrufu konusunda yaklaşık 45 bin kişiye ulaşan MESKİ Genel Müdürlüğü, anaokulu ile ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği su tasarrufu eğitimlerinde kuraklığa ve su tasarrufunun önemine dikkat çekmeye devam ediyor. Mersin’in içme suyunu korumak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren MESKİ’nin eğitimleriyle; öğrencilere suyun tasarruflu kullanılmasının gerekliliği vurgulanıyor. Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar tüm ilçelerde gerçekleştirilen eğitimler sayesinde, tasarruf bilincinin öğrencilerde küçük yaşta oluşturulması amaçlanıyor.

KORKMAZ: “SUYUN BİLİNÇLİ VE TASARRUFLU KULLANIMI SON DERECE ÖNEMLİ”

Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklığın Mersin’de de çok şiddetli hissedildiğine dikkat çeken ve kentte yaşanan ‘çok şiddetli kuraklık’ la birlikte, içme suyunun öneminin her geçen gün daha da arttığını belirten MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, “Ülkemizin su kaynakları tükenebilir olduğundan, bu kaynakların bilinçli ve tasarruflu kullanımı son derece önemli. Genel Müdürlüğümüzde son teknolojiyi kullanarak suyu kaynağından alıp, son noktasına kadar takip edebiliyoruz. SCADA ile kayıp-kaçakların ve su arızalarının önüne geçiyor, böylelikle sularımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Tüm ilçelerde gerçekleştirilen eğitimlerle önce öğrencilere, sonra da ailelerine ulaşarak, tasarruf bilincinin kazanılmasına da katkı sunduklarını sözlerine ekleyen Korkmaz, “Vatandaşlarımızın günlük hayatta yapacağı tasarruf uygulamaları ile su kaynakları korunarak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakılabilir. Toplum genelinde yapılacak tasarruf uygulamaları, kaynaktan çekilen su miktarının düşmesini sağlayarak, mevcut suyu korumak için zaman kazandırabilir” diye konuştu.