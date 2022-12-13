Nefes kesen maçta ilk gol: Messi 90'a attı

İtalyan Daniele Orsato'nun yönettiği maça takımlar şu kadrolarıyla çıktı:
Arjantin: Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Lionel Messi, Julian Alvarez
Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Marcelo Brozovic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric
Maç karşılıklı ataklarla başladı.
31. dakikada Arjantin penaltı kazandı. Atışı Messi kullandı ve durumu 1-0 yaptı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.