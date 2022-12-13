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Nefes kesen maçta ilk gol: Messi 90'a attı

2022 Dünya Kupası yarı final ilk maçında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 22:39
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Messi 90'a attı. Nefes kesen maçta ilk gol

Nefes kesen maçta ilk gol: Messi 90'a attı
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İtalyan Daniele Orsato'nun yönettiği maça takımlar şu kadrolarıyla çıktı:

Arjantin: Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Lionel Messi, Julian Alvarez

Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Marcelo Brozovic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric

Maç karşılıklı ataklarla başladı.

31. dakikada Arjantin penaltı kazandı. Atışı Messi kullandı ve durumu 1-0 yaptı.

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