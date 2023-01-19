Tarlaya mısır ekti: Messi biçti. Arjantin'de inanılmaz görüntü

Arjantin'de graffitiler ve dövmelerle resmedilen Lionel Messi sevgisi yeni bir boyut kazandı.
Güney Amerika ülkesinde bir çiftçi, mısır tarlasını Dünya Kupası kahramanın portresini oluşturacak şekilde ekti.
Coğrafi kodlama teknolojisiyle ekilen Messi tarlası, 50 hektarlık araziyi kapsıyor.
MESSI'NİN HAYALİ GERÇEK OLDU
2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 36 yıl sonra dev turnuvadan zaferle ayrılmayı başarmıştı.
Arjantin'e kupayı kazandıran isimlerin başında gelen kaptan Lionel Messi, Dünya Kupası'nda 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
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