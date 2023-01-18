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Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in yıldız orta sahası Rodrigo De Paul'un eşi Tini Stoessel, olay yaratacak bir açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 00:16
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Rodrigo de Paul'un kız arkadaşı Tini Stoessel'den olay itiraf

Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
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2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltı atışları sonrası mağlup ederek kupaya ulaşan Arjantin'de Rodrigo De Paul'un kız arkadaşı Tini Stoessel, şampiyonluk kutlamalarının ardından yıldız futbolcu ile yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı.

Stoessel, "Dünya Kupası partisinin ardından Rodrigo eve sarhoş geldi. Ona bebek gibi bakmak zorunda kaldım. Sakinleştirmeye çalıştım ve onu sevdiğimi söyledim. Bana, 'Ben de seni seviyorum Messi' dedi. Hiçbir şey anlamadım." şeklinde konuştu.

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de De Paul, takımın önemli isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası öncesinde ve sırasında Lionel Messi'ye destek olmak için yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem olmuştu.

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