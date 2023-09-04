Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Mesut da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir?

Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir?

Mesut adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Mesut isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir?

MESUT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mesut ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

Mesut isminin üç farklı anlamı vardır:

- Şen, keyifli, yaşadıklarından memnun, şikayeti bulunmayan, dertsiz

- Aradığı mutluluğu bulmuş olan, dertsiz, tasasız

- Denizin derinliklerinde yer alan en büyük ve en değerli inci. (Türkçede bu anlamda kullanılmamaktadır.)

MESUT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mesut adı Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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