Mesut Özil'e iyi Arda Güler'e mi kötü

İsmailağa cemaatine yakın olduğu bilinen Hüseyin Çevik, Arda Güler'in Real Madrid forması giyemeyeceğini ileri sürmüştü. Fatih Altaylı bu yoruma tepi gösterdi.

Mesut Özil'e iyi Arda Güler'e mi kötü

İsmailağa cemaatine yakın olduğu belirtilen Hüseyin Çevik, yaptığı bir konuşmada Arda Güler'in Real Madrid forması giymesini eleştirlişti. Çevik, "Müslüman üzerinde haç olan formayı giymez" demişti.

Gazeteci Fatih Altaylı buna tepki gösterdi.

Altaylı kendi adını taşıyan internet sitesindeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Artık her konuda ahkam kesmeyi kendilerinde hak görmeye başlayan birtakım “sözde” din adamlarından biri, Arda Güler’in Real Madrid forması giyemeyeceğini, çünkü bu formada bir “haç” olduğunu buyurmuş.

Baktım, gerçekten var.

Amblemin üzerindeki kraliyet tacının tepesinde küçük bir haç var.

Ancak anlamadığım şu.

Sosyal medyasına her dakika cami, Mekke, Medine fotoğrafları koyan, sürekli olarak ne kadar dindar, ne kadar inançlı olduğunu göstermeye çalışan Alman futbolcu Mesut Özil, üzerinde haç olun bir formayı giyince sorun olmuyor da, Arda giyince mi sorun oluyor!"

Öne Çıkanlar
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
Son Haberler
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Keşfet
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
İkinci el otomobiller için yeni karar! İlan siteleri uyarıldı Teknoloji - Otomotiv
İkinci el otomobiller için yeni karar! İlan siteleri uyarıldı
Erzincan’da trafik kazası: 11 yaralı Güncel
Erzincan’da trafik kazası: 11 yaralı
Fatih Altaylı'dan zam yağmuruna olay yorum... Açtı ağzını yumdu gözünü Güncel
Fatih Altaylı'dan zam yağmuruna olay yorum... Açtı ağzını yumdu gözünü
8 yıllık aşk bitti. Eski futbolcu soluğu tatilde aldı Magazin
8 yıllık aşk bitti. Eski futbolcu soluğu tatilde aldı
Haftalarca süren depremlerin ardından yanardağ patladı Dünya
Haftalarca süren depremlerin ardından yanardağ patladı