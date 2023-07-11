Mesut Özil'e iyi Arda Güler'e mi kötü

İsmailağa cemaatine yakın olduğu belirtilen Hüseyin Çevik, yaptığı bir konuşmada Arda Güler'in Real Madrid forması giymesini eleştirlişti. Çevik, "Müslüman üzerinde haç olan formayı giymez" demişti.

Gazeteci Fatih Altaylı buna tepki gösterdi.

Altaylı kendi adını taşıyan internet sitesindeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Artık her konuda ahkam kesmeyi kendilerinde hak görmeye başlayan birtakım “sözde” din adamlarından biri, Arda Güler’in Real Madrid forması giyemeyeceğini, çünkü bu formada bir “haç” olduğunu buyurmuş.

Baktım, gerçekten var.

Amblemin üzerindeki kraliyet tacının tepesinde küçük bir haç var.

Ancak anlamadığım şu.

Sosyal medyasına her dakika cami, Mekke, Medine fotoğrafları koyan, sürekli olarak ne kadar dindar, ne kadar inançlı olduğunu göstermeye çalışan Alman futbolcu Mesut Özil, üzerinde haç olun bir formayı giyince sorun olmuyor da, Arda giyince mi sorun oluyor!"