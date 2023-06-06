Metamfetamin kapsüllerini midelerine sakladılar polis tarafından kıskıvrak yakalandılar

Kayseri'de narkotik polisi, midesine uyuşturucu kapsülü yutan iki yabancı uyruklu şüpheliyi yakaladı.

Metamfetamin kapsüllerini midelerine sakladılar polis tarafından kıskıvrak yakalandılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki yabancı uyruklu şahsı izlemeye aldı.

Şahısların hareketleri ve mide bulantılarından şüphelenen ekipler, onları hastaneye sevk etti.

Hastanede yapılan röntgen incelemesinde, şahısların midesinde metamfetamin kapsülü olduğu ortaya çıktı.

Tıbbi müdahale ile kapsüller çıkartılan şahıslar gözaltına alındı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, operasyonla ilgili olarak, "Kayseri Emniyeti, uyuşturucuyla mücadelede kararlı ve başarılı. Uyuşturucu tacirleri ilimize herhangi bir yolla uyuşturucu sokamayacak. Bu sefer midesine kapsül yutarak girmeye çalıştılar ama emniyetimizin dikkati sayesinde yakayı ele verdiler. Gençlerimizi zehirleyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Emniyetimizi tebrik ediyorum" dedi.
Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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