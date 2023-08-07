Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Dünya Şampiyonu oldu. Mete Gazoz’un kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?

Milli sporcumuz Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde Kanadalı rakibi Eric Peters'i mağlup etti.

Mete Gazoz rakibini 6-4 yenerek kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğu yaşadı. Milli okçumuz ayrıca dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk okçu olarak tarihe geçti.

Şampiyonluğun ardından konuşan Mete Gazoz, "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. En iyi okçu bendim, şimdi daha da iyi oldum" dedi.

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz 1999 yılında Giresunlu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası, eski millî okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur.

Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluk ile ilgili becerilerini geliştirdi.

Mete Gazoz ilköğretim ve lise öğrenimini İhlas Koleji'nde tamamladı.

İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Mete Gazoz, Uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başladı.

Mete Gazoz 10 Mayıs 2021 tarihinde dünya sıralamasında olimpik yay erkekler kategorisinde 2. sıraya ulaştı. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Erkekler Bireysel Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat altın madalyasının sahibi oldu.