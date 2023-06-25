Metehan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Metehan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Metehan ne demek? Metehan isminin anlamı nedir?

METEHAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Metehan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Mor renkte gül.

- Hükümdar olan Mete.

METEHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Metehan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Metehan adını koymak caizdir.