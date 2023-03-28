Metehan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Metehan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Metehan ne demek? Metehan isminin anlamı nedir?

METEHAN NE DEMEK?

Metehan savaşçı ve kahraman olarak bilinmektedir. Metehan ismi çok eski yıllardan itibaren kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde erkek çocuklarının güçlü bir karaktere sahip olması için de bu isim kullanılır. Erkek çocuklara Metehan ismi konulmaktadır.

Metehan ismi hükümdar anlamına da gelmektedir.

METEHAN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Aileler çocukları için seçecekleri isimlerin Kuran-ı Kerim içerisinde olup olmadığını merak ediyorlar. Metehan ismi de Kuran-ı Kerim içerisinde yer alan isimlerdendir.

Metehan ismi Kuran-ı Kerim indirilmeden önce de bulunmaktaydı. Bu ismin kökeni ise Türkçeden gelmektedir.

METEHAN İSMİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Metehan ismini taşıyan kişiler siyasi alanda ve iş dünyasında çok başarılı olabilirler.

Kökeni Türkçeden gelen Metehan ismini taşıyan kişiler herkes tarafından saygı duyulurlar. Ne istediklerini bildikleri için hedefledikleri yola da kısa bir süre içinde ulaşabilirler.

Bu ismin sahipleri cesur ve atılgan olurlar. Yetenekleri olan kişiler özellikle sportif başarılara imza atabilirler.

Metehan ismini taşıyanlar daima korkusuz ve cesur olmaları ile bilinirler.