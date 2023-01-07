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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporun paylaşıldı. Meteoroloji'nin raporuna göre, yeni haftada hava sıcaklığı giderek düşecek. Bazı illerde hafta sonundan itibarıyla kar yağışı hakim olacak. İşte kar yağışı beklenen iller ve tarihleri...

Galeri Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 10:59
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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenirken vatandaşlar yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER VE TARİHLERİ: Afyonkarahisar 11 Ocak - kar yağışlı, Ağrı 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Aksaray 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Amasya 7 ve 8 Ocak - karla karışık yağmurlu, Ankara 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Ardahan 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı, Artvin 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı, Batman 7 Ocak - karla karışık yağmurlu, Bayburt 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Bingöl 7 Ocak - kar yağışlı, Bitlis 7 Ocak - kar yağışlı, Bolu 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 11 Ocak - kar yağışlı, Burdur 10 ve 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Çankırı 11 Ocak - kar yağışlı, Çorum 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Elazığ 7 Ocak - kar yağışlı, Erzincan 7 Ocak - kar yağışlı, Erzurum 7 Ocak - kar yağışlı, Eskişehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Gümüşhane 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Hakkari 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı, Iğdır 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Isparta 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Karabük 7 Ocak - Hafif kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Karaman 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Kars 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Kastamonu 7 ve 8 Ocak - hafif kar yağışlı, Kayseri 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Kırıkkale 11 Ocak - kar yağışlı, Kırşehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Konya 11 Ocak - kar yağışlı, Kütahya 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Malatya 7 Ocak - kar yağışlı, Muş 7 Ocak - kar yağışlı, Nevşehir 11 Ocak - kar yağışlı, Niğde 11 Ocak - kar yağışlı, Sivas 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Tokat 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 8 Ocak - kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Tunceli 7 Ocak - kar yağışlı, Van 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı, Yozgat 11 Ocak - karla karışık yağmurlu.

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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

AKDENİZ: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık Yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağmur iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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