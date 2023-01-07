Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER VE TARİHLERİ: Afyonkarahisar 11 Ocak - kar yağışlı, Ağrı 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Aksaray 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Amasya 7 ve 8 Ocak - karla karışık yağmurlu, Ankara 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Ardahan 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı, Artvin 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı, Batman 7 Ocak - karla karışık yağmurlu, Bayburt 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Bingöl 7 Ocak - kar yağışlı, Bitlis 7 Ocak - kar yağışlı, Bolu 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 11 Ocak - kar yağışlı, Burdur 10 ve 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Çankırı 11 Ocak - kar yağışlı, Çorum 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Elazığ 7 Ocak - kar yağışlı, Erzincan 7 Ocak - kar yağışlı, Erzurum 7 Ocak - kar yağışlı, Eskişehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Gümüşhane 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Hakkari 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı, Iğdır 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Isparta 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Karabük 7 Ocak - Hafif kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Karaman 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Kars 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı, Kastamonu 7 ve 8 Ocak - hafif kar yağışlı, Kayseri 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Kırıkkale 11 Ocak - kar yağışlı, Kırşehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Konya 11 Ocak - kar yağışlı, Kütahya 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Malatya 7 Ocak - kar yağışlı, Muş 7 Ocak - kar yağışlı, Nevşehir 11 Ocak - kar yağışlı, Niğde 11 Ocak - kar yağışlı, Sivas 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Tokat 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 8 Ocak - kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu, Tunceli 7 Ocak - kar yağışlı, Van 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı, Yozgat 11 Ocak - karla karışık yağmurlu.