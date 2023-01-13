İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor

Kışın gelmesiyle beraber İstanbullu vatandaşlar ilk karın Megakent’e ne zaman yağacağı merak konusu oldu. Ocak ayının ortasına yaklaşmamızla beraber havalar iyice soğumaya devam ediyor.

Meteorolojik kaynaklara göre "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" yorumlarında bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA BUGÜN YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi; "Bugün Batı Akdeniz'de Antalya - Isparta dolayları yağışlı. Yağışlar kıyıda şiddetli yağmur, yükseklerde KKY ve 1200 m üzerinde yoğun kar şeklinde. Ayrıca Eskişehir, Konya'nın batısı Aydın Muğla'da şiddetli olmayan yağmur görülecek. Sıcaklıklar değişmiyor. İstanbul'da bugün yağmur var."

KAR AYIN 24’ÜNDEN SONRA İSTANBUL’DA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı açıklamada megakentte kar yağışı için tahmin verdi. Çalışkan, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" diye konuştu.