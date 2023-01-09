Kıyı Ege için kuvvetli sağanak uyarısı

Genel Müdürlükçe yapılan tahmine göre, yarın Ege Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Muğla için gök gürültülü sağanak uyarısı
Muğla'da ise yarın akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, il genelinde çok kuvvetli, iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli olacağı, yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.