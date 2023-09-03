Meteoroloji bu illerde yaşayanları uyardı: Şiddetli yağış ve fırtına geliyor. Sel riskine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu tahmin raporna göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Edirne haric), İç Ege, Batı Akdenizin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin Çanakkale ve Edirne harici yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 20°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 18°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA 18°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 26°C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 18°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağıların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 17°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 19°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 16°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 17°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

VAN 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık