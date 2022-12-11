﻿Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar, gece saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar, gece saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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