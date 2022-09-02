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Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağını, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların pazar ve pazartesi günleri kuvvetli olacağını bildirdi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 17:29
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu: Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek

Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, gelecek hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların pazar ve pazartesi günleri kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 8 Eylül Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ankara, İzmir, Konya ve Sivas'ta gelecek hafta yağış beklenmezken İstanbul'un 6 Eylül Salı günü aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

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