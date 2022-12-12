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Meteoroloji uyardı! İzmir'de şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak sebebiyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 17:32
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Meteoroloji İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Meteoroloji uyardı! İzmir'de şiddetli yağış bekleniyor
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yağışın bu gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yarın ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor."

Yetkililer, kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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