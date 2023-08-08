Meteoroloji sağanağın geleceği tarihi açıkladı. Kavuran sıcaklara son

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yurdun özellikle kuzey bölgelerinde yağışlı hava kendini göstermeye başlayacak.

Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, sıcaklıklar Karadeniz’in iç kesimlerinde artacak. Yağışların çarşamba ve perşembe günü İstanbul ve çevresini etkileyeceği, cumadan itibaren yurdun kuzeyine yayılacağı tahmin ediliyor.

BU GECE BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Yalova çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Bursa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.