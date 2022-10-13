Öğleden sonra dikkat. 29 ilde sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalarda; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu havanın etkisinde olacağı ifade edildi. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Düzce, Ordu, Sivas ve Adıyaman çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ifade edildi. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği aktarıldı.
HAVA SİSLİ OLACAK
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer puslu ve sisli olmasının beklendiği ifade edildi. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği aktarıldı.
13 EKİM 2022 HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 20
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
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