Yağmur gibi yağan zamlar sonunda bir işe yaradı. Suriyeliler hayat pahalılığı yüzünden Türkiye'yi terk ediyorlar

Ülkelerindeki savaş sebebiyle kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, şimdilerde Türkiye'deki ekonomik krizden kaçarak ülkelerine geri dönüyorlar. Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği ''Gönüllü Geri Dönüş'' projesi kapsamında 3 ayrı bölgede 57 Suriyeli mülteci daha ülkelerine yolcu edildi.

AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Ülkesine dönen Suriyeli göçmen Leman Abdulaziz Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden dolayı ülkesine döndüğünü belirterek “Suriye'de de hayat güzel değil. Savaş var. Burası güzeldi ama hayat şu an çok pahalı oldu. Kira nasıl ödenecek, meyve sebze her şey çok pahalı. O yüzden Suriye'ye gidiyorum. Çok memnunduk ama her şey çok pahalı oldu. Keşke her şey bu kadar pahalı olmasaydı” dedi.

“GEÇİNEMEDİKLERİ İÇİN GERİ DÖNÜYORLAR”

Ablasını uğurlamaya gelen Nazmi Davut da “Ablamın eşi rahatsızdı. Burada çalışamadı. O Suriye'ye, ailesinin yanına döndü. Geçinemedikleri için o da Suriye'ye dönüyor. Bugüne kadar geçinebiliyorduk ama şimdi geçinemiyoruz. İş bulamıyoruz. Bu yüzden herkes gidiyor” diye konuştu.

İmkanı olmadığı için okuyamadığını söyleyen Ömer Reşit ise “On yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Burada geçimimizi sağlamak için imkanımız yok. Burada çalıştık, yorulduk, yaşayamadık. Şimdi de ülkemize dönüyoruz. İmkânım olmadığı için okuyamadım. Çalışmaya mecbur kaldım. Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum” dedi.

3500 SURİYELİ GÖNDERİLDİ

Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için uğurlama törenine katılan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, “Her vatandaşın kendi doğduğu topraklarda yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar 3 bin 500'e yakın Suriyeli ülkesine gönderildi. Yaklaşık üç yıldır Esenyurt'taki Suriyeli misafirlerimizin gönüllü geri dönüşünü gerçekleştiriyoruz. Mecbur sebeplerden dolayı ülkemize gelmişlerdir. Tabii kolay değil burada tutunabilmek. Doğru olan, ülkelerine dönebilmeleri. Biz de doğru olan bir projeyi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.