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Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son uyarılara göre bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 07:36
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Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji sarı kodla uyardı

Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün saat 04.00'ten itibaren başlayan ve yarın saat 12.00'ye kadar sürecek olan sağanak; Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) olacak.

TEDBİR UYARISI

Sivas ve Tokat çevreleri ile zamanla Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) beklendiği de bildirildi.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU

ANKARA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 24, Parçalı ve çok bulutlu.

AFYONKARAHİSAR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİVAS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

ARTVİN: 26, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

VAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 28, Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

SİİRT: 34, Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 29, Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı.

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