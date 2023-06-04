Meteoroloji uyarmıştı: Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sinop’ta şiddetli yağış kent merkezi ile Türkeli ilçelerinde su baskınlarına neden olurken yağıştan etkilenen ilçelerde 5 Haziran'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji uyarmıştı: Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sinop’ta gök gürültülü yağış kent merkezi ile Türkeli ilçelerinde su baskınlarına neden oldu.

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Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sinop Belediyesi ekipleri su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı. Türkeli ilçesinde ise bir köprü yağış dolayısıyla ulaşıma kapandı.

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Sinop Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde bugün ve yarın kuvvetli ve gök gürültülü yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

5 Haziran Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuran Valilik, aynı gün Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın da 1 gün süreyle ziyarete kapacağını bildirdi.

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