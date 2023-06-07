Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir'e kritik uyarı

Türkiye, perşembe gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının içerisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlar araısnda yer alan Abdullah Macit, vatandaşlarımıza önemli uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir'e kritik uyarı

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, Türkiye'de yeniden etkili olmaya başlayacak yağışlı hava sistemi hakkında bilgi verdi.

Macit, "Ankara’da perşembe günü akşam saatlerinde yağışımız başlıyor, cuma ve cumartesi aralıklı olarak devam edecek" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ GÜN BOYUNCA..."

Macit, önümüzdeki günlerde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek hava olaylarına ilişkin ise şunları kaydetti:

“İstanbul’da önümüzdeki üç gün boyunca önemli bir yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı 24-25 dereceler civarında.

Ankara’da perşembe günü akşam saatlerinde yağışımız başlıyor, cuma ve cumartesi aralıklı olarak devam edecek. Cuma günü Ankara’da kuvvetli gök gürültülü yağış bekliyoruz.

İzmir’de ise perşembe günü için iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var.

Cuma günü sağanak yağışın gök gürültülü olarak devam ettikten sonra cumartesi yağış beklentimiz yok. İzmir’de de hava sıcaklığının 28 ila 30 derece civarında olmasını bekliyoruz.”

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