Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Herkes önlemini alsın

Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Herkes önlemini alsın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Ocak tarihine ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Ülke genelinde soğuk havanın etkili olacağı bildirilirken Marmara Bölgesinin doğusu için kar yağışı uyarısı yapıldı.

MGM’nin son hava durumu raporuna göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yağmur ve sağanağın etkili olacağı bildirilirken Marmara bölgesinin doğu kesimi, Karadeniz, İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Marmara bölgesinin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının yanı sıra bölgenin batısında ise soğuk hava ile beraber buzlanma ve don olayının beklendiği günlük rapora yansıdı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağışların, Hakkari ve Bitlis çevrelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının beklenmesi ile vatandaşların dikkatli olması MGM tarafından bildirildi.

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU İSE ŞU ŞEKİLDE:

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