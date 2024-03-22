Pazartesi günü her yere çökecek şey belli oldu. Herkesin şimdiden hazır olması istendi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, hava durumuyla ilgili flaş bir uyarıda bulundu.

Doğan Yaşar, Sahra Çölü üzerinden Türkiye'ye ye toz taşınımı beklendiğini söyledi.

“PAZARTESİ GÜNÜ GELECEK”

Prof. Dr. Yaşar, "Her yıl 2 milyar ton toz, çöllerden taşınıyor. Bu tozlar, doğayı gübreliyor. Doğanın besin kaynağı. Buna 'tabakalı silikat' diyoruz. Sürekli çöllerden tozlar gelir ancak mart ayının sonundan nisan ayının son haftasına kadar yoğun taşınım olur. Pazartesi ve salıdan itibaren çok yoğun bir döneme giriyoruz. Şu an ülkemize demir yüklü kırmızı renkli çöl tozları, yoğun olarak gelecektir. Doğayı da çok daha fazla canlandıracaktır" dedi.

PAZARTESİ HAVA KALİTESİ DURUMU

"3 HAFTA BOUNCA MASKE TAKIN"

Tozla birlikte polen sorunlarının da yaşanacağını belirten Yaşar, "Bu dönem havada, polen çok yoğun miktarda çoğalır. Bunu içimize çektiğimiz zaman rahatsızlıklar yaşanır.

Akciğer rahatsızlıkları bulunanlar, mutlaka 3 hafta boyunca bulabiliyorlarsa; partikül tutucu maske takmalı. Bulamıyorlarsa normal maske kullanmalı" ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR ÇAMURA DÖNECEK

Çöl tozlarının havada aşırı miktarda yoğunlaşacağını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, bu dönem kırmızı renkli tabakalı silikat nedeniyle araçların üzerinin çamura bulanacağını kaydetti.

Prof. Dr. Yaşar, "Çöl tozları ne kadar fazla olursa, o kadar güzel. Tarımda verimlilik elde ederiz. Tarım için iyi ancak sağlık açısında da tehlikeli bir dönem, dikkat etmeli. Korkulacak bir şey yok" diye konuştu.