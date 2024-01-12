Bakan Özhaseki 4 ilde yaşayanları uyardı: Kar geliyor, herkes dikkatli olsun

Kaynak: DHA
Bakan Özhaseki 4 ilde yaşayanları uyardı: Kar geliyor, herkes dikkatli olsun
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’da bu akşamdan itibaren beklenen kar yağışı, buzlanma, don ve çığ olayları konusunda bir uyarıda bulundu.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, bu akşamdan itibaren Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’da 600 metre ve üzeri yüksekliklerde yoğun kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kar yağışının, kıyı bölgeleri de içine alacak şekilde görülmesi ve 100 metre ve üzeri yüksekliklerde kuvvetli olması öngörülüyor.

Vatandaşlarımızın, kar yağışıyla birlikte yaşanabilecek ulaşım aksamaları, buzlanma ve don, tipi şeklindeki kar yağışı ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuz durumlara karşı meteorolojik verilere dayanarak dikkatli ve tedbirli olmalarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle izlemelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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