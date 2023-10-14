Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış ve toz taşınımı beklendiği konusunda uyardı. Yarından itibaren 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

KAYNAK: AA
Meteoroloji'den 12 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış ve toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğusunda kuvvetli, Adana'nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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Yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca, bu gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

Bu nedenle, görüş mesafesin düşmesi, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ayrıca, bu gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Bu nedenle, görüş mesafesin düşmesi, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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