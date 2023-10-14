Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Muğla, Denizli, Isparta, Burdur'un batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mersin'in doğusu, Kayseri'nin güneyi ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 1
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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Isparta, Burdur'un batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mersin'in doğusu, Kayseri'nin güneyi ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 3

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 4

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 5

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 6

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla doğu çevreleri parçalı bulutlu

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 7

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur'un batı kesimleri, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay ile Mersin'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra çevre ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Kayseri'nin güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 Günlük hava durumu...

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 13
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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 14
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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 16
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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji saat vererek uyardı 17
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