Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 16°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 16°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı