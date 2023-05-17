Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul’da gece etkisini gösteren yağış Boğaz ve Anadolu Yakası’nda şimşeklerin oluşmasına sebep oldu. Geceyi aydınlatan şimşekler korkuturken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte o iller...

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 1

Editör: Özlem KIRAL

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 2

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve (Sinop, Bartın hariç) Batı Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde, İç Ege ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 3

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 16°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 16°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 4

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Uşak ile Afyonkarahisar'ın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 20°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 28°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 5

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 26°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 6

BATI KARADENİZ

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce, Bolu, ve Karabük çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 22°C

Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 25°C

Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 25°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 20°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 7

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 8

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 10

İÇ ANADOLU

Yağışların Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 22°C

Sabah saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 28°C

Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 11

SARI KODLU UYARI

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova çevrelerinde, yarın (Çarşamba) İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar'ın kuzeyi), İç Anadolu'nun kuzey ve batısı (Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı) ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 12
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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 13
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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 14
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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 15
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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 16
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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 17

ŞİMŞEKLER İSTANBUL'DA GECEYİ BÖYLE AYDINLATTI

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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 18
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Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı. İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı 19
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