Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mart hava durumu tahminlerini açıkladı. Son rapora göre yurdun hemen hemen tamamında yağışla hava beklenirken; Marmara, Ege’nin kıyı kesimleri ve Akdeniz Bölgesi’nde kuvvetli sağanak yağış olacağı duyuruldu.
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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği belirtildi.

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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 2

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı.

EDİRNE 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 4

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı

AFYONKARAHİSAR 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 5

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 6

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Rüzgârın, Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak eseceği belirtildi.

ANKARA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 7

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı.

BOLU 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği aktarıldı. Rüzgarın bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) eseceği belirtildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.

AMASYA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 9

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusu dışında (Van, Hakkari ve Şırnak) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği aktarıldı. Rüzgârın, bölgenin kuzey kesimleri ile güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak eseceği belirtildi. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunun altı çizildi.

ERZURUM 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı olacağı ifade edildi.

DİYARBAKIR 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 11
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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 12
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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 13
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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 14
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Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı 15
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