Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği aktarıldı. Rüzgarın bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) eseceği belirtildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.
AMASYA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı