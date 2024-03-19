Meteoroloji’den 7 il için kar, Hatay'a kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA
Meteoroloji’den 7 il için kar, Hatay'a kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Türkiye’nin doğu bölgelerinde 7 il için kar yağışı, Hatay’da ise yoğun yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bildirdiğine göre, yarın gece ve sabah saatlerinde etkili olacak yağışların, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Van’ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak’ın doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklıklar, yüksek bölgelerde buzlanma ve don olayları, kuvvetli rüzgar ve tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi durumlarla karşılaşılabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Hatay’da ise yoğun sağanak yağış bekleniyor. Bugün güney bölgeleri etkileyecek olan aralıklı ve yerel yoğun gök gürültülü sağanak yağışın, yarın tüm kıyı kesimlerini etkileyeceği ve perşembe günü sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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