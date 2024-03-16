Meteorolojiden flaş uyarı. Peş peşe geliyor. Aman dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Meteorolojiden flaş uyarı. Peş peşe geliyor. Aman dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge, kar, sağanak ve toz taşınımı uyarısı yaptı. İşte o bölgeler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Mart Cumartesi için hava raporunu yayımladı. Rapora göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçecek.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

SAĞANAK UYARISI

Tahminlere göre sağanak ve kar yağışları Bitlis ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacak.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji sosyal medya hesabından da şu uyarıyı yaptı:

16 Mart 2024 Cumartesi

????Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

????️Toz Taşınımı Bekleniyor!

????️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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