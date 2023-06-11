Meteoroloji'den 3 bölgeye sağanak uyarısı: Öğleden sonraya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

EGE, BAKI AKDENİZ VE ORTA KARADENİZ'DE YARIN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Öte yandan Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde de öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz'de ise Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Ege ve Batı Akdeniz'de yarın saat 12.00-22.00, Orta Karadeniz'de 08.00-21.00 saatleri arasında olması tahmin ediliyor.

(Kaynak: AA)