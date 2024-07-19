Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 il için kuvvetli yağış uyarısı yaparak, yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), resmi internet sitesinden üzerinden yeni bir uyarı metni yayınladı.

Uyarıda; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildiği aktarıldı.

Öte yandan MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ BULACAK

Sıcaklıklar ise 10 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın'da 43, Manisa'da 41, İzmir, Denizli, Antalya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da 40 derece olacak.

İSTANBUL'DA HAVA 35 DERECE

Hava sıcaklıklarının Ankara'da en yüksek 34, en düşük 20; İstanbul'da en yüksek 35, en düşük 26; İzmir'de en yüksek 40, en düşük 29 derece olması bekleniyor.

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